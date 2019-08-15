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«Наш самолет упал, я жив». Рассказ мамы пассажира Airbus A321 

ТАСС 2 часа назад
15 августа пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" аварийно сел в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. На борту было более 230 человек, все остались живы.
"Мама, наш самолет упал, я жив", — такими словами в 6:25 утра Наталью Жабитскую разбудил ее сын Илья.
А потом стал объяснять, что звонит с чужого телефона, потому что свой потерял при ударе.
"Я поняла, что у него адреналин, потому что он в жизни столько не говорил, — смеется Наталья. — И поняла, что раз он говорит об этом, значит, остальные тоже живы".
Илье 14 лет, он летел в Симферополь составе небольшой группы ребят с сопровождающими взрослыми. Когда самолет стал падать, Илья увидел, как мужчина рядом с ним сгруппировался. Он сделал то же самое и потуже затянул ремень. Потом понял, что надо быстро выйти из самолета, чтобы не попасть в толкучку, и успел сделать это одним из первых. Мальчик ударился спиной, она болит при наклоне.
"Его осмотрел врач, понятно, что ничего критического нет, — говорит Наталья. — Но какая-то микротравма быть очень даже может".
Сейчас Илья с остальными ребятами из группы находится в аэропорту, — ждет, когда он сможет получить ручную кладь. В Крым они, скорее всего, поедут поездом.
"Он сказал: "Мама, я теперь, наверное, никогда не буду летать", — рассказывает Наталья. — И тема, с которой придется работать, не знаю, сколько и как". Так отреагировали все дети из группы, и некоторые вообще говорят: "Ничего не надо, спасибо, наездились".
"Когда я понял, что мы падаем, решил, что мы умрем, и расплакался", — сказал Илья маме.
Он родился в сентябре, и 15 августа для Натальи теперь будет вторым днем рождения сына.
"Когда у нас профессионально работают пилоты и несмотря на все проблемы с техникой люди остаются живы — это самое главное", — говорит она.
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Источник: в Москве эвакуированы сотрудники центрального офиса "Роснефти" Росавиация сообщила о четырех пострадавших при аварийной посадке самолета в Жуковском Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом до 13 октября
Комментарии1
Происшествия , Уральские авиалинии
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