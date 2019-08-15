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«Мама, наш самолет упал» 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
Мать 14-летнего Ильи Жабитского, одного из пассажиров самолета Airbus A321, рассказала ТАСС, как узнала об аварии самолета.
«Мама, наш самолет упал, я жив», — такими словами в 6:25 утра Наталью Жабитскую разбудил ее сын.
По словам Натальи, сын позвонил с чужого телефона, потому что свой потерял при ударе. Он летел в Симферополь в составе группы детей в сопровождении взрослых. Когда самолет стал падать, Илья по примеру соседа сгруппировался и туже затянул ремень, а после посадки бросился к выходу и покинул самолет одним из первых. Он признался, что заплакал, когда понял, что самолет падает.
«Я поняла, что у него адреналин, потому что он в жизни столько не говорил. И поняла, что раз он говорит об этом, значит, остальные тоже живы», — рассказала Наталья.
Сын заявил, что больше никогда не полетит на самолете, остальные ребята из его группы тоже больше не хотят летать. В Симферополь они направятся поездом.
«Когда у нас профессионально работают пилоты и несмотря на все проблемы с техникой люди остаются живы — это самое главное», — сказала Наталья.
Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. На борту лайнера находились 233 человека, все остались живы. Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек, после чего двигатели аэробуса отключились, один из них загорелся.
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Происшествия , Видео , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Симферополь
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