«Мама, наш самолет упал»

Мать 14-летнего Ильи Жабитского, одного из пассажиров самолета Airbus A321, рассказала ТАСС , как узнала об аварии самолета.

«Мама, наш самолет упал, я жив», — такими словами в 6:25 утра Наталью Жабитскую разбудил ее сын.

По словам Натальи, сын позвонил с чужого телефона, потому что свой потерял при ударе. Он летел в Симферополь в составе группы детей в сопровождении взрослых. Когда самолет стал падать, Илья по примеру соседа сгруппировался и туже затянул ремень, а после посадки бросился к выходу и покинул самолет одним из первых. Он признался, что заплакал, когда понял, что самолет падает.

«Я поняла, что у него адреналин, потому что он в жизни столько не говорил. И поняла, что раз он говорит об этом, значит, остальные тоже живы», — рассказала Наталья.

Сын заявил, что больше никогда не полетит на самолете, остальные ребята из его группы тоже больше не хотят летать. В Симферополь они направятся поездом.

«Когда у нас профессионально работают пилоты и несмотря на все проблемы с техникой люди остаются живы — это самое главное», — сказала Наталья.