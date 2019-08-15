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Рядом с аэропортом Пулково загорелся склад 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: topspb.tv
На Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга, рядом с аэропортом имени Петра Великого, загорелся одноэтажный склад на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на городское управление МЧС.
По информации агентства, пожару присвоен второй ранг сложности из-за угрозы распространения огня. Для тушения пожара задействована 21 единица техники и более 100 пожарных, работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Кроме того, планируется задействовать два вертолета Ка-32 и Ми-8.
Уточняется, что находившихся в здании людей эвакуировали. Данных о пострадавших пока не поступало.
Ранее в Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий, повышенный уровень сложности.
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