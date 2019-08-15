Российский пенсионер закидал полицейских банками варенья и поплатился

Тюмени пенсионер кинул в приехавших на вызов полицейских несколько банок с вареньем. Против местного жителя возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Тюменской области.

По версии следствия, 77-летний пенсионер поссорился с другим мужчиной и ранил его в ногу. Тот вызвал полицию. Приехавшим по вызову полицейским пришлось взломать дверь, чтобы попасть в квартиру пенсионера. Пока сотрудники полиции пытались его успокоить, он сначала бросил в них нож, а затем закидал банками с вареньем. В ходе инцидента никто не пострадал — полицейские были защищены щитами.

Нарушителя задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).