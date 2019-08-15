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Пенсионер закидал полицейских банками варенья 

Рамблер + ещё 6 18 минут назад
Фото: РИА Новости
В Тюмени 77-летний мужчина закидал приехавших на вызов полицейских банками варенья, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СУ СК по региону.
У пенсионера произошел конфликт с соседом, в результате которого тот получил травму ноги и вызвал полицию. Когда полицейские прибыли, пенсионер заблокировался в своей квартире, так что правоохранителям пришлось выламывать дверь.
Мужчина, обороняясь от полицейских, сначала бросил в них нож, а затем несколько банок с вареньем.
Сотрудники правопорядка не пострадали — они были защищены щитами.
Агрессивного пенсионера задержали, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Происшествия , СКР , Lenta.ru , Тюмень
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