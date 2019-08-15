Пенсионер закидал полицейских банками варенья 

В Тюмени 77-летний мужчина закидал приехавших на вызов полицейских банками варенья, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СУ СК по региону.
У пенсионера произошел конфликт с соседом, в результате которого тот получил травму ноги и вызвал полицию. Когда полицейские прибыли, пенсионер заблокировался в своей квартире, так что правоохранителям пришлось выламывать дверь.
Мужчина, обороняясь от полицейских, сначала бросил в них нож, а затем несколько банок с вареньем.
Сотрудники правопорядка не пострадали — они были защищены щитами.
Агрессивного пенсионера задержали, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.