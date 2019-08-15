Пенсионер закидал полицейских банками варенья

У пенсионера произошел конфликт с соседом, в результате которого тот получил травму ноги и вызвал полицию. Когда полицейские прибыли, пенсионер заблокировался в своей квартире, так что правоохранителям пришлось выламывать дверь.

Мужчина, обороняясь от полицейских, сначала бросил в них нож, а затем несколько банок с вареньем.

Сотрудники правопорядка не пострадали — они были защищены щитами.

Агрессивного пенсионера задержали, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.