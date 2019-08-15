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Мосгорсуд отпустил под домашний арест топ-менеджера Baring Vostok Дельпаля 

Прайм + ещё 24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд в четверг изменил меру пресечения топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, обвиняемому по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей, на домашний арест, сообщил на заседании судья.
Дельпаль был помещен под стражу в феврале, как и его бизнес-партнер, основатель Baring Vostok Майкл Калви — американец впоследствии был переведен под домашний арест.
"Отменить постановление Басманного районного суда Москвы… Избрать Филиппу Дельпалю меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласил решение судья.
Адвокат Варвара Кнутова, обосновывая ходатайство, заметила, что "налицо волокита". "Следствие не представило никаких доказательств о том, что наш подзащитный может воспрепятствовать поведению расследования", — заявила она.
Против смягчения меры пресечения следователь не возражала.
"Семьей Дельпаля была приобретена квартира. Кроме того, он обвиняется в совершении экономического преступления, считаю, избрание домашнего ареста не будет препятствовать расследованию", — поддержал также прокурор.
В начале июля стало известно, что супруга Дельпаля купила квартиру в Хамовниках.
Следствие полагает, что основатель Baring Vostok Майкл Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
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Происшествия , Филипп Дельпаль , Майкл Калви , Мосгорсуд , Москва
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