Восстановлена хронология посадки Airbus в кукурузном поле

Пассажир самолета Airbus A321, который 15 августа совершил жесткую посадку в районе аэропорта Жуковский, восстановил хронологию аварии. Слова Бориса Швайгера приводит радиостанция «Говорит Москва».

Швайгер отметил, что сразу после взлета на борту самолета ощущалась нехватка тяги. После набора высоты в двигателях появились искры и пламя.

«Спустя какое-то время двигатели пытались заглушить, чтобы сбить пламя. Секунд за 20 до приземления пламя погасло. Когда вышли из самолета, был легкий дым», — сказал он.

После аварийной посадки пассажиров отвезли в пансионат Домодедова, где предложили еду и место для отдыха. Позже участникам происшествия выделили рейс до Симферополя, однако лететь согласились далеко не все.

«Он (самолет — прим. «Ленты.ру») был наполовину пустой, там были только те, кто летел утренним рейсом. Отдельная благодарность пилоту этого рейса. Когда самолет начало трясти, он пытался шутками успокоить людей», — отметил Швайгер.

По его словам, пассажирам пока не вернули багаж. Авиакомпания пообещала доставить его до места назначения всех пассажиров.

Самолет Airbus A321 « Уральских авиалиний », летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Посадка была совершена вскоре после взлета. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек.

Причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился. По информации спасателей, в результате происшествия госпитализировали десять человек, в том числе трое детей. По данным авиакомпании «Уральские авиалинии», 154 человека отказались от перелета дополнительным рейсом.