Россиянин похитил 13-летнюю девочку ради женитьбы

В Ингушетии местного жителя задержали по подозрению в похищении 13-ти летней девочки для вступления в брак. Об этом сообщило региональное МВД, передает РИА Новости.

По данным ведомства, вечером 14 августа в дежурную часть в Назрани обратилась 36-летняя местная жительница. Она пожаловалась, что неизвестный на автомобиле «ВАЗ-2210» похитил ее 13-летнюю дочь.

Выяснилось, что похитителю девочки 19 лет. В его действиях усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ («Похищение человека»).