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Россиянин похитил 13-летнюю девочку ради женитьбы 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ингушетии местного жителя задержали по подозрению в похищении 13-ти летней девочки для вступления в брак. Об этом сообщило региональное МВД, передает РИА Новости.
По данным ведомства, вечером 14 августа в дежурную часть в Назрани обратилась 36-летняя местная жительница. Она пожаловалась, что неизвестный на автомобиле «ВАЗ-2210» похитил ее 13-летнюю дочь.
Выяснилось, что похитителю девочки 19 лет. В его действиях усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ («Похищение человека»).
Ранее сообщалось, что депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» Магомед Дарсигов украл жительницу республики, чтобы жениться на ней. Похищенной оказалась бывший главврач Малгобекской центральной районной больницы. Позднее депутат заявил, что не крал девушку — он утверждал, что свадьба прошла по исламским традициям без регистрации в ЗАГСе.
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Происшествия , Магомед Дарсигов , Единая Россия
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