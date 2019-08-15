Стали известны результаты вскрытия тела Эпштейна

Появились результаты вскрытия тела Джеффри Эпштейна, который на днях умер загадочной смертью в тюрьме. Предварительной версией кончины миллиардера считалось самоубийство.

Вскрытие тела показало, что у Эпштейна присутствуют многочисленные переломы костей шеи. В частности, у скандального миллиардера-педофила сломана подъязычная кость, сообщает CNN. Председатель Национальной ассоциации патологоанатомов США Джонатан Арден отметил, что подобный перелом чаще всего наблюдается при самоубийстве через повешение. Такие последствия также могут быть в результате удушения.

Издание сообщает, что теперь специалисты, которые проводили исследование, в настоящее время запрашивают дополнительную информацию о последних часах жизни Эпштейна.

Миллиардер, обвиненный в секс-торговле, покончил с собой в ночь с 9 на 10 августа. Версию о его самоубийстве многие ставят под сомнение, поскольку некоторые факты кажутся подозрительными. Например, за несколько часов до случившегося руководство тюрьмы сняло особое наблюдение за Эпштейном.

Ранее сообщалось, что в особняке Джеффри Эпштейна обнаружили портрет Билла Клинтона, на котором экс-президент США облачен в синее платье, а также красные туфли на каблуке.