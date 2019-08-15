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Самолет загорелся после приземления в аэропорту Варшавы 

Вести.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: facebook
Грузовой самолет авиакомпании Worldwide Services пришлось тушить после приземления в аэропорту Варшавы — у McDonnell Douglas MD-11 во время руления загорелся один из двигателей, передает TVN24. Очевидец снял на видео опасный инцидент.
ЧП произошло около шести часов утра, когда лайнер с посылками компании UPS Worldwide Express направлялся к терминалу. В этот момент в одном из двигателей возникли перебои в работе, после чего вспыхнул пожар. К тому моменту экипаж уже сообщил о проблемах и на место прибыли пожарные экипажи.
Огонь быстро потушили, однако воздушную гавань закрыли на полчаса для устранения последствий аварии. Никто из трех членов экипажа не пострадал.
Примерно в это же время в Подмосковье совершил аварийную посадку в километре от аэропорта лайнер "Уральских авиалиний" с 326 пассажирами на борту.
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Происшествия , Уральские авиалинии , Варшава
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