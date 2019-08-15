Определена судьба севшего на кукурузное поле самолета

Самолет A321 « Уральских авиалиний », который аварийно приземлился на поле под Москвой , не будут восстанавливать, заявили в пресс-службе авиакомпании.

Там также отметили, что лайнер был застрахован в СК «Альфастрахование» , передает «Интерфакс».

Между тем, у пассажиров самолета возникли проблемы с доставкой багажа — при посадке багажные отсеки оказались заблокированы грунтом.

Самолет Airbus А321 в четверг днем вылетел из Жуковского в Симферополь с 226 пассажирами на борту. При взлете судно столкнулось со стаей птиц, один двигатель загорелся.

В итоге пилот принял решение посадить самолет на кукурузное поле, не выпуская шасси. Никто не пострадал.

В Кремле их назвали героями и пообещали представить к наградам.