Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определена судьба севшего на кукурузное поле самолета 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Самолет A321 «Уральских авиалиний», который аварийно приземлился на поле под Москвой, не будут восстанавливать, заявили в пресс-службе авиакомпании.
Там также отметили, что лайнер был застрахован в СК «Альфастрахование», передает «Интерфакс».
Между тем, у пассажиров самолета возникли проблемы с доставкой багажа — при посадке багажные отсеки оказались заблокированы грунтом.
Самолет Airbus А321 в четверг днем вылетел из Жуковского в Симферополь с 226 пассажирами на борту. При взлете судно столкнулось со стаей птиц, один двигатель загорелся.
В итоге пилот принял решение посадить самолет на кукурузное поле, не выпуская шасси. Никто не пострадал.
В Кремле их назвали героями и пообещали представить к наградам.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минэкологии Подмосковья отреагировало на сообщения о свалках под Жуковским Стало известно, откуда в небе вблизи Жуковского взялись чайки Судмедэксперты усомнились в причине смерти миллиардера-педофила Эпштейна
Происшествия , Альфастрахование , Уральские авиалинии , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер географ Юрий Симонов
Россиянин устроил стрельбу из ружья в парикмахерской
Экипаж Airbus A321 записали во враги Украины17
В Кремле нашли бомбу3
МИД объяснил готовность Лаврова передать Японии Курилы87
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия Статьи
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение