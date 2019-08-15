Пассажир севшего в поле самолёта рассказал о том, что происходило в салоне

News.ru пообщался с пассажиром самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» , который рассказал о сегодняшнем инциденте. Напомним, рано утром 15 августа летевший из Москвы Симферополь лайнер совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. В оба двигателя попали птицы — началось возгорание, самолёт пришлось экстренно посадить.

Борис Швайгер, пассажир Airbus A321 «Уральских авиалиний»

Пассажир в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал, что произошло на рейсе самолета Airbus A-321. По его словам, перед полетом как обычно прошел инструктаж:

Начинаем взлетать, проходит где-то минута, может чуть больше, я уже потерялся во времени. Я сидел прямо рядом с левым двигателем, и я вижу, что он начинает искрить и потом загорается. Я смотрю направо — с правым двигателем то же самое. Пилоты пытались его завести, потушить, не получилось. Потом, в какой-то момент они их просто заглушили, и мы сели на горящих двигателях, спланировали метров с пятидесяти. Тряхануло, у людей паника, кто-то травмирован. Стюардессы открыли двери, все выскочили и начали отбегать от самолета, — вспоминает пассажир.

Швайгер также отметил, что во время того, как загорелся двигатель, паники не было. Когда он увидел горящий двигатель, не стал никому говорить об этом, потому что, по его мнению все видели, что происходит. Борис пояснил, что пилоты и экипаж не рассказывали о том что происходит, и не предупреждали о намерении садиться.

Но все и так всё понимали. Я слышал от людей, что стюардесса в какой-то момент начала звонить по телефону в кабину пилотов. Но в этот момент мы уже совершили посадку, — рассказывает пассажир Airbus A-321.

Пассажир пояснил, что несколько человек при посадке пострадали. Кто-то сломал руку, кто-то ногу. У кого-то ушибы, царапины.

Не могу сказать точно, потому что те, кто были с переломами, их сразу на «скорой» увезли, — объясняет Борис.

Сейчас со слов пассажира, все, кто не получил серьезных травм, находятся в терминале аэропорта «Жуковский». Всем, кому необходимо оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Я там видел девочку, у которой явная травма спины, — уточнил Швайгер.

Со слов пассажира, сейчас проходят переговоры с авиакомпанией. Последнее, что нам сказали — рейс отменили. Представитель от компании перевозчиков также сообщил, что они вернут деньги за этот рейс.

Тем, кто хочет лететь дальше они предлагают трансфер до Домодедово — сначала в гостиницу, потом вечером до аэропорта рейс. Те, кто не хотят, те никуда не летят. С багажом непонятно, он находится в самолете, а там Следственный комитет работу ведёт, — рассказывает Швайгер.

Также пассажир возмущен тем, что компания не собирается выплачивать компенсации пострадавшим людям.

Все претензии пожалуйста через сайт компании в свободной форме, — заключил Борис.

Ранее News.ru писал, что самолёт А-321 «Уральских авиалиний», который экстренно сел в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатель, отстранили от полётов. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, лайнер получил повреждения, которые делают невозможной его эксплуатацию.