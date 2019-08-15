Столкновение А321 с птицами попало на видео

Издание разместило видеозапись, снятую одним из пассажиров самолета. На кадрах отчетливо видно, что самолет во время взлета окружила стая птиц.

Еще одно видео, сделанное пассажиром «Airbus A-321», было размещено на YouTube телеканалом «360». На 40-секундном ролике отчетливо слышен хлопок.

Лайнер «Уральских авиалиний» с 234 пассажирами на борту сегодня утром вылетел в Симферополь из аэропорта Жуковский. Вскоре после взлета он столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, которые отключились. Экипажу удалось посадить самолет на поле. В результате инцидента были госпитализированы 23 человека, из них пять детей.