Столкновение А321 с птицами попало на видео 

Видеозапись взлета самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего сегодня аварийную посадку в Подмосковье, опубликована в Сети. На ней видно стаю птиц, с которой столкнулся лайнер, сообщает «Пятый канал».
Издание разместило видеозапись, снятую одним из пассажиров самолета. На кадрах отчетливо видно, что самолет во время взлета окружила стая птиц.
Еще одно видео, сделанное пассажиром «Airbus A-321», было размещено на YouTube телеканалом «360». На 40-секундном ролике отчетливо слышен хлопок.
Лайнер «Уральских авиалиний» с 234 пассажирами на борту сегодня утром вылетел в Симферополь из аэропорта Жуковский. Вскоре после взлета он столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, которые отключились. Экипажу удалось посадить самолет на поле. В результате инцидента были госпитализированы 23 человека, из них пять детей.