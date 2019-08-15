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«Какие птицы? Там все искрило»: пассажирка А321 о жесткой посадке самолета 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: МЧС
По предварительной версии, инцидент с самолетом А321 произошел из-за попадания в двигатель стаи птиц.
Пассажирка самолета А321 рассказала, как видела искры в хвосте самолета в момент взлета. По мнению девушки, попадание птиц в двигатель не могло стать причиной ЧП.
«Каких еще птиц? Там все искрило. В хвост и оба двигателя залетали? Это смешно», — прокомментировала пассажирка случившееся.
Ранее в Сети появились кадры, снятые пассажирами самолета, летевшего из Жуковского в Симферополь. На опубликованных видео во взлетающий лайнер врезается стая чаек. По предварительной версии, птицы и стали причиной загорания двигателя, что привело к его отказу. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку и приземлился в кукурузном поле примерно в километре от аэропорта. Борт сел на брюхо, пассажиров эвакуировали из салона с помощью специальных надувных трапов.
В результате экстренной посадки пострадали 23 человека, среди которых девять детей. Они доставлены в ближайшую больницу. Всего на борту самолета находились 234 человека.
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