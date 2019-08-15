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Экипаж экстренно севшего А321 отстранили от полетов на время проверки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: МЧС России
Экипаж самолета А321 "Уральских авиалиний", который в четверг совершил экстренную посадку в Подмосковье, отстранен от полетов на время проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура", — сказала собеседница агентства.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По информации подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.
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Происшествия , Катастрофы , Екатеринбург , Московская область
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