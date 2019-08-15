Голодный мужчина объелся тако насмерть

В американском городе Фресно , штат Калифорния, во время чемпионата по поеданию тако погиб мужчина. Об этом сообщает ABC30 News.

Состязание проходило во вторник, 13 августа, в перерыве бейсбольного матча. Один из болельщиков, 41-летний Дана Эндрю Хатчингс (Dana Andrew Hutchings), принял участие в конкурсе и, по предварительным данным, подавился тако.

Парамедики оперативно прибыли на помощь и попытались достать еду из дыхательных путей мужчины. Врачам не удалось реанимировать пациента, он погиб спустя полчаса.

Перед началом чемпионата Эндрю Хатчингс признался организаторам, что тщательно готовился к победе и весь день ничего не ел. Очевидцы утверждают, что американец лидировал в конкурсе и выглядел очень голодным. Через семь минут после начала мужчина перестал есть, после чего экран, транслирующий происходящее, мгновенно погас.

По словам журналиста Мэтью Бойлана (Matthew Boylan), который присутствовал на матче, Эндрю Хатчингс ел быстрее других конкурсантов. «Он будто впервые увидел еду. Он впихивал в себя пищу, не разжевывая ее», — подчеркнул Бойлан.

В четверг, 15 августа, тело Эндрю Хатчингса отвезли на аутопсию, чтобы определить точную причину смерти.

Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни. Его готовят из кукурузной или пшеничной тортильи с различной начинкой, например, с мясом, морепродуктами, бобами или овощами.

В июле сообщалось, что в Таиланде мужчина поучаствовал в соревновании по скоростному употреблению пива. Он залпом выпил литр пива и перевернул кружку, доказывая жюри, что он отлично справился с заданием. Через некоторое время конкурсант упал на сцену лицом вниз и скончался.