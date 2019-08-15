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Западные СМИ о чуде на кукурузном поле 

Рамблер + ещё 7 26 минут назад
Инцидент с «Аэробусом А321» в Московской области — чудо, пишут западные СМИ. Их реакцию приводит «Взгляд».
Утром самолет Уральских авиалиний, летевший в Симферополь, совершил аварийную посадку в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский — на кукурузное поле.
Экипаж был вынужден сделать это из-за отказа обоих двигателей и возгорания одного из них по причине попадания туда стаи птиц. Согласно последним официальным данным, пострадали 55 человек.
«Чудо на кукурузном поле», — описал произошедшее автор британского таблоида Daily Mail.
Его коллега и соотечественник из The Sun объяснил, что ЧП — чудо, потому что экипажу удалось посадить лайнер таким образом, что он не взорвался, убив всех, кто был на борту (227 пассажиров и семь членов экипажа).
В свою очередь, журналисты американских изданий The Washington Post и The New York Times сравнили «чудо на кукурузном поле» с «чудом на Гудзоне». Оно имело место в 2009 году — «Аэробус A320» приземлился на реку Гудзон в Нью-Йорке после отказа двигателей в результате столкновения с птицами. Тогда тоже никто не погиб.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Уральские авиалинии , Деловая газета "Взгляд" , New York Times , Симферополь
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