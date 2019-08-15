Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо— романтика окраин (@artemiyplk) 15 августа 2019 г.

«На взлете самолет, не знаю, что с ним произошло, у него отказал двигатель, и мы стали терять высоту. Благо мы не особо высоко поднялись», — рассказывает один из пассажиров. «Нам очень повезло с территорией, потому что мы приземлились на поле. Не дай бог приземлиться где-то подальше. Стюардессы моментально при приземлении открыли экстренные выходы, надулись трапы. Все люди стали помогать друг другу, многие уже разбегались босиком, но все остались живы. Конечно, с грузом остались только проблемы. Сейчас нас не подпускают, потому что есть угроза возгорания», — отметил мужчина.