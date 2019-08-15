Пассажиры Airbus A321, совершившего жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, рассказали подробности происшествия. Некоторые называют это «вторым днем рождения», другие говорят, что «поверили в бога»
«На взлете самолет, не знаю, что с ним произошло, у него отказал двигатель, и мы стали терять высоту. Благо мы не особо высоко поднялись», — рассказывает один из пассажиров. «Нам очень повезло с территорией, потому что мы приземлились на поле. Не дай бог приземлиться где-то подальше. Стюардессы моментально при приземлении открыли экстренные выходы, надулись трапы. Все люди стали помогать друг другу, многие уже разбегались босиком, но все остались живы. Конечно, с грузом остались только проблемы. Сейчас нас не подпускают, потому что есть угроза возгорания», — отметил мужчина.
Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо— романтика окраин (@artemiyplk) 15 августа 2019 г.
"После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, второй двигатель тоже заглох. Тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились, собственно, в поле. «На ручном" командир взял управление", — рассказал телеканалу "РЕН-ТВ" второй пилот самолета.
Пассажирский А-321 с отключенными двигателями совершил жесткую посадку в Подмосковье
"Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана", — рассказал сразу после приземления в Twitter один из пассажиров. Он отметил, что двигатель несколько раз хлопал, пилоты пытались снова его запустить, но самолет начал падать. "Я держался за крест, я теперь точно верю в Бога", — отметил он и добавил: "Пилотам памятник".
"Ребятки, поздравьте меня и всех нас. Здесь куча народа, и мы рухнули. Пилоты — красавцы, посадили птичку, просто респект и уважуха. Не могу говорить, сердце заходится, это было стремно", — говорит пассажир на видео, которое выложил Telegram-канал 112.
»Все живы, пилот гений», — рассказала «Комсомольской правде» пассажирка рейса Ольга.
По ее словам, пилот сажал самолет «с достаточно большой высоты».
«Будет возможность — передайте поклон от пассажиров. Нас осмотрели врачи, а сейчас мы едем обратно в аэропорт. Во время посадки было два резких удара, и тут же всех вывели. Кстати, о птицах. Я не знаю почему говорят о том, что они в два двигателя попали. Шум был только с одной стороны, с правой, где буквы ДЕФ. Когда мы приземлились, от всего самолета были аплодисменты! Мы подходили к бортпроводникам и стюардессам и целовали их», — рассказала девушка.
Самолет Аirbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна были больше 230 пассажиров. На взлете, вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, некоторые птицы попали в двигатели, что привело к перебоям в их работе. Подмосковное МЧС сообщило о 10 пострадавших, среди них трое детей, сообщили «РИА Новости».