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Беременная женщина находилась на борту А321 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одной из пострадавших при аварийной посадке Airbus A321 в Подмосковье оказалась беременная женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Раменской ЦРБ, куда были доставлены пассажиры, Андрея Фадеева.
Отмечается, что женщину, находящуюся на 21 неделе беременности, максимально быстро осмотрели врачи.
Специалист уточнил, что она пребывает в состоянии шока, однако здоровье ее и плода не вызывает опасений.
"Состояние женщины опасности не вызывает, плод тоже не пострадал", — заявил Фадеев.
Ранее сообщалось, что 55 человек пострадали при экстренной посадке А321 в поле.
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