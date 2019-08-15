Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321

Заслуженный пилот России Юрий Сытник оценил действия пилотов лайнера A321, экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье

По словам авиаэксперта, случаи попадания птиц в двигатель — довольно частое явление, особенно в конце лета — начале осени.

«Ближе к осени птицы сбиваются в стаи и, скорее всего, тут ничего не могли сделать ни аэродромные службы, никто. Такое бывает. Молодцы ребята, справились», — отметил Сытник.

Как объяснил заслуженный пилот России, экипаж самолета действовал правильно.

«При посадке вне аэродрома на сушу или на водную поверхность шасси не опускается. На брюхо, чтобы не было поломки шасси, чтобы не было забросов. Плавненько касается фюзеляжем, совершая скольжение небольшое по полю», — рассказал Сытник.

По мнению эксперта, пилот, посадивший самолет, может по праву считаться героем. Сытник также напомнил о похожем случае, произошедшем в Нью-Йорке в 2009 году. Самолет А320 после взлета столкнулся со стаей птиц, оба двигателя отказали. Экипаж посадил самолет на реку Гудзон без единой жертвы.

«Это то же самое, когда в Гудзон американец получил высшую награду, когда сел. У него тоже попала птица, сначала одна, потом вторая, оба двигателя встали. Он спас всех людей. Молодцы, браво», — сказал Сытник.