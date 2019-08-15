​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321

Пассажир рассказал об экстренной посадки самолета в Подмосковье

Жесткая посадка самолета А-321 в Подмосковье произошла утром 15 августа. Все случилось вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. О том, как все было, «360» рассказал пассажир рейса Москва-Симферополь Эрик.

​«Самолет стал набирать высоту, скорость. В какой-то момент происходит какой-то, грубо говоря, маленький взрыв, и двигатель начал отказывать. В какой-то момент самолет начал терять высоту, и мы упали в поле. Когда приземлились, все люди в панике начали разбегаться».

По его словам, он и другие с поля вышли на дорогу. Стояли там больше двух часов. После этого пассажиров забрал автобус.