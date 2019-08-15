Смотрите видео и узнайте, что происходило после аварийной посадки самолёта в Подмосковье. Лайнер А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из аэропорта Жуковский и направился в Симферополь. Через несколько минут после взлёта в двигатель попала птица, он воспламенился и отвалился. Пилот Дамир Юсупов посадил лайнер на кукурузное поле, он же руководил эвакуаций на первом этапе. Всего на борту было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Сильно никто не пострадал, несколько человек получили ушибы и переломы. Но все пассажиры в один голос высказывают благодарность лётчику, благодаря которому они спаслись.
Пилот после аварийной посадки попал на видео
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