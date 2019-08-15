Россиянин выкинул из окна четырехмесячную дочь

В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь. По словам соседей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и употреблял наркотики вместе с женой. Об этом сообщает местный портал NGS24.ru.

Инцидент произошел 15 августа. Тело четырехмесячного младенца обнаружили на асфальтовой дорожке под окнами общежития, расположенного в Ленинском районе краевого центра. В совершении преступления подозревается 44-летний отец девочки, который, по версии следствия, находился в состоянии опьянения.

По информации NGS24.ru, мужчина и его супруга регулярно употребляли наркотики. Семья жила на детские пособия. Их старший сын редко гулял на улице и почти все время проводил в коридорах общежития. Отец хотел выбросить его в окно еще до рождения погибшей девочки. «Он все-таки выкинул ребенка», — сказала его супруга, узнав о случившемся.

«Семья здесь живет с 2014 года, я лично не видела, употребляли ли они наркотики, но соседи не раз вызывали полицию к ним по этому поводу. Всего в семье двое детей — мальчик полтора года и девочка полугодовалая. Семья постоянно ссорилась», — рассказала порталу комендант общежития.

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать оценку действиям органов опеки в Красноярске, которые должны отвечать за обеспечение безопасных условий жизни и здоровья детей.

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