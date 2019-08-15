Опубликовано видео с места жесткой посадки A321 в Подмосковье

Согласно предварительной информации, во время полета у лайнера загорелся двигатель из-за попавшей в него птицы.

В Сети появилось видео с места экстренной посадки пассажирского A-321 в Подмосковье. На записи видно, что воздушное судно лежит на «брюхе» в поле, а вокруг него ходят люди, по всей видимости пассажиры лайнера, эвакуировавшиеся с помощью специальных надувных трапов, которые также попали в кадр.

Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя. В настоящий момент причины ЧП неизвестны, но, согласно предварительной информации, инцидент мог произойти из-за попавшей в двигатель самолета птицы.

По данным МЧС, на борту А-321 находились 234 человека. Никто из них не пострадал.