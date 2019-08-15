Пилот рассказал о ЧП с самолетом в Подмосковье 

В двигатели «Аэробуса А321» Уральских авиалиний попали птицы, и из-за отсутствия тяги командиром экипажа было принято решение сажать лайнер в ручном режиме, заявил второй пилот Георгий Мурзин. Видео с рассказом летчика опубликовал Telegram-канал 112.
«По факту после взлета попали птицы в двигатели, и левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель попала, и обороты работали нестабильно. Потом второй двигатель тоже заглох. Тяги не хватало, и высота плавно падала. Приземлились, собственно, в поле. На ручном. Командир взял управление», — пояснил пилот самолета.
По данным ТАСС, на борту самолета, летевшего по маршруту Жуковский — Симферополь, находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов подтвердил данные о том, что у лайнера отказали оба двигателя. Борт. В МЧС России пояснили, что при аварийной посадке никто не пострадал, и все пассажиры были выведены из самолета.