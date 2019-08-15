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Названа причина экстренной посадки пассажирского A321 в Подмосковье 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: Reuters
Никто из находившихся на борту воздушного судна людей не пострадал.
Причиной экстренной посадки аэробуса A-321 в подмосковном аэропорту Жуковский могла стать птица, попавшая в двигатель лайнера. Об этом «Звезде» рассказали в МЧС РФ по Московской области.
МЧС
Согласно предварительны данным, никто из находившихся на борту воздушного судна людей не пострадал.
«Пострадавших нет, все пассажиры выведены из самолета. Тушение проводится экстренными службами аэропорта», — заявили в МЧС.
Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье.
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