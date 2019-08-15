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Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле 

Газета.Ru + ещё 81 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском, передает РЕН ТВ.
Он рассказал, птица сначала попала в левый двигатель и он заглох.
По его словам, после этого птица попала и во второй двигатель.
"Обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление", — рассказал пилот.
Ранее сообщалось, что аварийная посадка А321 прошла с убранными шасси и выключенными двигателями.
На борту находились 234 человека.
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Происшествия , РЕН ТВ , Жуковский
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