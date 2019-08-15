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Число раненых в Дейтоне увеличилось 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: EPA
Число пострадавших в результате стрельбы в американском Дейтоне, штат Огайо, увеличилось до 26 человек, передает телеканал "360". Обновленные сведения поступили от полиции города.
Белый мужчина открыл стрельбу по посетителям бара Ned Peppers Bar на East Fifth Street в Дейтоне. Очевидцы говорят, что вооруженный полуавтоматической винтовкой AR-15 мужчина открыл беспорядочную пальбу после того, как его по какой-то причине не пустили в бар. Это произошло в час ночи по местному времени.
В полиции рассказали, что правоохранители обезвредили стрелка менее чем за минуту. Но за это время он успел застрелить девять человек и втрое больше ранить. Сейчас говорят о 26 пострадавших в результате стрельбы.
Полиция ликвидировала преступника на месте. Таким образом, в ходе ЧП погибли всего 10 человек, сообщили "Дни.Ру", один из которых — сам стрелок. Его личность до сих пор не названа. Полиция организовала централизованную помощь семьям погибших и пострадавших в ходе происшествия.
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