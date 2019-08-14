Нападавшим оказался уличный артист.
Инцидент произошёл на набережной курортного города. Неизвестный набросился на священнослужителя, когда тот гулял со своим ребёнком. Об этом сам Забелин написал на своей странице в Facebook.
«Сын натёр ноги и я посадил его на свободное место на лавке, неожиданно подошёл человек в белом и отпихнул моего сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу и лавка на набережной занята. От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову и с нецензурной бранью он кинулся на моего сына», — написал Забелин.
Врачи диагностировали у пострадавшего священнослужителя перелом челюсти. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.