Избитый в Ялте священник заявил об оказываемом на него давлении

Московский священник Алексей Забелин , которого избили на набережной в Ялте, заявил, что он подвергся давлению. Об этом написал в фейсбуке правовед и преподаватель Российского государственного университета правосудия Игорь Иванишко.

По его словам, против священника его оппонент написал встречное заявление.

После этого к священнику, который был госпитализирован, пришли сотрудники полиции, требуя, чтобы он явился на допрос, и угрожая ему "посадкой" за то, что он тронул местного жителя.

Более того, когда священник попытался снять происходящее на видео, правоохранители забрали у него устройство, стерев записи, а после надавили на медперсонал, чтобы тот изменил первоначальное заключение, заявив, что травм нет.

Иванишко подчеркнул, что Забелин неоднократно терял сознание, а полицейские смеялись над ним и снимали на телефон.

"В итоге священника за ноги сволокли с койки и дотащили до полицейской машины", — добавил Иванишко.

После допроса священника, уточнил правовед, заставили подписать документы, чье содержание он не уяснил из-за плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, что неизвестный избил священника на глазах у его детей в Ялте.