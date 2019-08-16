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Избитый в Ялте священник заявил об оказываемом на него давлении 

Газета.Ru + ещё 12 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский священник Алексей Забелин, которого избили на набережной в Ялте, заявил, что он подвергся давлению. Об этом написал в фейсбуке правовед и преподаватель Российского государственного университета правосудия Игорь Иванишко.
По его словам, против священника его оппонент написал встречное заявление.
После этого к священнику, который был госпитализирован, пришли сотрудники полиции, требуя, чтобы он явился на допрос, и угрожая ему "посадкой" за то, что он тронул местного жителя.
Более того, когда священник попытался снять происходящее на видео, правоохранители забрали у него устройство, стерев записи, а после надавили на медперсонал, чтобы тот изменил первоначальное заключение, заявив, что травм нет.
Иванишко подчеркнул, что Забелин неоднократно терял сознание, а полицейские смеялись над ним и снимали на телефон.
"В итоге священника за ноги сволокли с койки и дотащили до полицейской машины", — добавил Иванишко.
После допроса священника, уточнил правовед, заставили подписать документы, чье содержание он не уяснил из-за плохого самочувствия.
Ранее сообщалось, что неизвестный избил священника на глазах у его детей в Ялте.
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Происшествия , Алексей Забелин
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