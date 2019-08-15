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Первые пассажиры аварийно севшего А321 прибыли в Крым 

Ридус + ещё 22 1 час назад
Фото: © Википедия
Пассажиры, находившиеся на борту самолета «Уральских авиалиний», который аварийно сел в Подмосковье, начали прибывать в Крым. Первым в аэропорту Симферополя оказался житель Крыма Степан Акопян.
«Есть у нас герои, которые могут в такой ситуации не растеряться, посадить самолет в нужное место. Это все благодаря этому молодому человеку, двум молодым ребятам спаслись», — цитирует ТАСС слова Акопяна в зале прилета аэропорта.
Позднее в Симферополе приземлился авиалайнер, на борту которого были еще пять человек, принимавших участие в инциденте в Раменском районе Подмосковья. Одна из них — Маргарита Филипова — призналась, что ей не страшно было снова лететь самолетом в этот же день.
«Второй раз был очень мягкий взлет и очень плавная посадка», — рассказала она.
Позднее в Крым прилетят еще два воздушных судна с пассажирами рейса 178, севшего в кукурузном поле в Раменском районе Московской области.
На борту Airbus A321, в двигатели которого утром 15 августа попала птица, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они выжили. За медицинской помощью обратились, по последним данным, 76 человек.
Тем временем ФНЛ предложила начать матчи ближайшего тура с «минуты оваций». Таким образом футбольные функционеры хотят поблагодарить летчиков, спасших человеческие жизни.
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Комментарии
Происшествия , Степан Акопян , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Московская область , Республика Крым , Симферополь
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