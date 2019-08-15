Первые пассажиры аварийно севшего А321 прибыли в Крым

«Есть у нас герои, которые могут в такой ситуации не растеряться, посадить самолет в нужное место. Это все благодаря этому молодому человеку, двум молодым ребятам спаслись», — цитирует ТАСС слова Акопяна в зале прилета аэропорта.

Позднее в Симферополе приземлился авиалайнер, на борту которого были еще пять человек, принимавших участие в инциденте в Раменском районе Подмосковья. Одна из них — Маргарита Филипова — призналась, что ей не страшно было снова лететь самолетом в этот же день.

«Второй раз был очень мягкий взлет и очень плавная посадка», — рассказала она.

Позднее в Крым прилетят еще два воздушных судна с пассажирами рейса 178, севшего в кукурузном поле в Раменском районе Московской области.

На борту Airbus A321, в двигатели которого утром 15 августа попала птица, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они выжили. За медицинской помощью обратились, по последним данным, 76 человек.

Тем временем ФНЛ предложила начать матчи ближайшего тура с «минуты оваций». Таким образом футбольные функционеры хотят поблагодарить летчиков, спасших человеческие жизни.