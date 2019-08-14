В Чили четыре человека погибли при обрушении жилого дома

По меньшей мере четыре человека погибли и двое детей пострадали в результате обрушения жилого дома в Чили , сообщает портал Tercera.

Инцидент произошел в городе Вальпараисо. Сообщение об обрушении строения поступило в экстренные службы во вторник вечером.

Сообщается, что на месте обрушения ведется операция по поиску людей, которые могут находиться под обломками. Спасатели задействовали поисковых собак.

Губернатор области Вальпараисо Мария де лос Анхелес де ла Пас подтвердила, что "с точностью можно говорить как минимум о четырех погибших". Представитель региона Хорхе Мартинес назвал "трагичным" сообщение об обрушении.

"Были спасены две детей, они находятся в больнице с травами, которые, к счастью, не угрожают их жизни. Точное количество погибших еще выяснятся, так как завалы все еще расчищаются", — заявил он.

По данным СМИ, обломки дома накрыли расположенную поблизости парковку и лестницу, ведущую к Музею под открытым небом. Также сообщается, что в доме проживали не менее восьми человек.