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Вор украл у москвича iPhone с кремлевской звездой и пакеты с алкоголем 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Преступник украл кастомизированный iPhone 6S из припаркованного автомобиля Mercedes в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Академика Петровского 8 августа, но известно о нем стало только сейчас. На корпусе именного смартфона была изображена Спасская башня с кремлевской звездой. Стоимость такого устройства составляет около 380 тысяч рублей.
Помимо смартфона злоумышленник похитил кожаную куртку за 100 тысяч рублей и два пакета с бутылками алкоголя.
Обладателем вещей оказался 35-летний москвич. Обстоятельства преступления выясняются.
В июле у безработной жительницы Пресненского района украли часы на 3,2 миллиона рублей. По заявлению москвички, в ее квартиру на улице Трехгорный Вал путем свободного доступа проник неизвестный, который похитил две пары наручных часов и скрылся.
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Происшествия , Криминал , Москва
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