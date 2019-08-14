Вор украл у москвича iPhone с кремлевской звездой и пакеты с алкоголем

Преступник украл кастомизированный iPhone 6S из припаркованного автомобиля Mercedes в центре Москвы . Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Академика Петровского 8 августа, но известно о нем стало только сейчас. На корпусе именного смартфона была изображена Спасская башня с кремлевской звездой. Стоимость такого устройства составляет около 380 тысяч рублей.

Помимо смартфона злоумышленник похитил кожаную куртку за 100 тысяч рублей и два пакета с бутылками алкоголя.

Обладателем вещей оказался 35-летний москвич. Обстоятельства преступления выясняются.

В июле у безработной жительницы Пресненского района украли часы на 3,2 миллиона рублей. По заявлению москвички, в ее квартиру на улице Трехгорный Вал путем свободного доступа проник неизвестный, который похитил две пары наручных часов и скрылся.