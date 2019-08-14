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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км 

RT на русском + ещё 2 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километров над уровнем моря
«В среду днём по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 4,5 тысячи метров над уровнем моря», — приводит РИА Новости сообщение группы наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.
Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 5 километров в восточном направлении от вулкана.
По данным МЧС, пеплопадов в населённых пунктах не зарегистрировано.
В июле на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка.
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