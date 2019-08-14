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В Коми размыло дороги к селам, где живет более 800 человек 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобильное сообщение с четырьмя населенными пунктами Коми, где живет более 800 человек, оказалось нарушено после подтопления участков грунтовки из-за дождей, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
"В результате выпадения осадков подтопило два участка грунтовой автомобильной дороги… В результате нарушено автомобильное сообщение с четырьмя населёнными пунктами Усть-Куломского района: деревней Габово, селом Дзёль, селами Нижний и Верхний Вочь", — говорится в сообщении.
Как уточняет республиканское управление МЧС, в этих селах проживает 815 человек, в том числе 193 ребенка.
"Населенные пункты продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, топливом обеспечены в полном объеме на 10 суток. Оказание медицинской помощи населению производится в местных фельдшерских пунктах", — информирует ведомство.
По данным ГУМЧС, сейчас нет проезда между поселком Зимстан и селом Дзёль через реку Соль, а проезд из поселка Зимстан в село Нижний Вочь через реку Чибсись доступен только для полноприводного транспорта. Работы по ремонту и восстановлению дорожного сообщения будут проводиться после спада уровня воды, сообщает МЧС по Коми.
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Происшествия , МЧС , Республика Коми
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