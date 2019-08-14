В Коми размыло дороги к селам, где живет более 800 человек

"В результате выпадения осадков подтопило два участка грунтовой автомобильной дороги… В результате нарушено автомобильное сообщение с четырьмя населёнными пунктами Усть-Куломского района: деревней Габово, селом Дзёль, селами Нижний и Верхний Вочь", — говорится в сообщении.

Как уточняет республиканское управление МЧС, в этих селах проживает 815 человек, в том числе 193 ребенка.

"Населенные пункты продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, топливом обеспечены в полном объеме на 10 суток. Оказание медицинской помощи населению производится в местных фельдшерских пунктах", — информирует ведомство.

По данным ГУМЧС, сейчас нет проезда между поселком Зимстан и селом Дзёль через реку Соль, а проезд из поселка Зимстан в село Нижний Вочь через реку Чибсись доступен только для полноприводного транспорта. Работы по ремонту и восстановлению дорожного сообщения будут проводиться после спада уровня воды, сообщает МЧС по Коми.