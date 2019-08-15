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На территории Кремля нашли бомбу 

Национальная Служба Новостей + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
На территории Московского Кремля обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Известно, что в период 1941—1942 годов Кремль подвергался бомбардировкам.
Об этом пишет RT, ссылаясь на слова коменданта Кремля Сергея Хлебникова. Он сообщил, что бомба была найдена в ходе работ с грунтом. Задержаны двое уральцев, «заминировавших» кортеж Путина
Ее уже вывезли с территории Кремля, на специальном полигоне ее чуть позже ликвидируют.
Ранее доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН опроверг заявление США об искажении Россией итогов Второй мировой войны.
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