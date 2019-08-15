На территории Кремля нашли бомбу

На территории Московского Кремля обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Известно, что в период 1941—1942 годов Кремль подвергался бомбардировкам.

Об этом пишет RT, ссылаясь на слова коменданта Кремля Сергея Хлебникова . Он сообщил, что бомба была найдена в ходе работ с грунтом. Задержаны двое уральцев, «заминировавших» кортеж Путина

Ее уже вывезли с территории Кремля, на специальном полигоне ее чуть позже ликвидируют.

Ранее доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН опроверг заявление США об искажении Россией итогов Второй мировой войны.