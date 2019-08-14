В России вынесен первый приговор по статье о манипулировании рынком

Бывший трейдер «Ак Барса» из Татарстана осужден на 2,5 года условно за манипулирование рынком в особо крупном размере. Это первый в России приговор по этой статье. За пять лет трейдер заработал на незаконных операциях 77 млн рублей.

Кировский районный суд Казани приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно сотрудника местного банка по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса), сообщил во вторник Следственный комитет . По данным следствия, осужденный с 2011-го по 2016 год манипулировал 31 ценной бумагой и заработал на этом 77 млн рублей. Банку и инвестиционной компании при этом был нанесен ущерб более чем на 76 млн рублей. Помимо условного срока, трейдеру запретили на три года заниматься торговлей ценными бумагами.

Люлинский свою вину не признал. Он просил вынести оправдательный приговор и заявлял, что его методы торговли были обоснованными, пишет «Коммерсантъ». Адвокат Люлинского заявил, что будет обжаловать решение районного суда.

Сбербанка и Впервые о нарушениях со стороны Люлинского Банк России сообщил в июле 2017 года. Тогда речь шла только об операциях с акциями «Нижнекамскнефтехима» с использованием инсайдерской информации в 2015 года. Но уже в октябре того же года ЦБ рассказал о продолжительном манипулировании 31 ценной бумагой со стороны трейдера: Люлинский покупал акции на бирже по рыночным ценам с личного брокерского счета, затем вновь выставлял на продажу по более высокой цене и выкупал их у себя же с рабочего счета. С 2011 года Люлинский провел почти 500 таких сделок, среди бумаг были акции «Газпрома» ВТБ . Так как размеры сделок доходили до нескольких десятков миллионов рублей, трейдеру удавалось влиять на рынок, пусть и ненадолго, пояснял директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях

Максимальный срок наказания по статье о манипулировании рынком — семь лет лишения свободы. Уголовная ответственность за нарушения при торговле ценными бумагами в России появилась в 2010 году, но до сих пор такие дела — редкое явление в судебной практике, заявил «Ведомостям» управляющий партнер ЕМПП Сергей Егоров . Он указал, что случаи манипулирования рынком — не массовые и их не так много. Кроме того, СК зачастую квалифицирует такие дела как мошенничество, говорит эксперт. Такие дела, по его словам, легче довести до суда.