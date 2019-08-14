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Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на помощника активиста Олега Ваганова.
Источник сообщил, что Мельников жив и находится в надежном месте.
«Он, а также группа, с которой Олег работает, выполнила свои задачи. Однако что-то произошло. Местные банды получили информацию о том, что в группе находится русский. Они устроили своего рода охоту. Есть информация, что за любую информацию о местонахождении Олега, бандиты готовы заплатить», — рассказал Ваганов.
Отмечается, что целью группы было поиск двух детей гражданки Казахстана и их эвакуация. Известно, что первоначально связь с активистами пропала в районе Эль-Аси и Салькина.
О пропаже россиянина стало известно 10 августа после того, как он вместе с проводниками направился в Большой Идлиб и трижды не вышел на связь в условленное время.
Волонтерская правозащитная организация «Альтернатива» борется с современным рабством в различных его проявлениях — трудового, сексуального, попрошайнического. Утверждается, что за восемь лет волонтеры освободили более 1300 рабов. Организация, среди прочего, пытается вызволить выходцев из России и СНГ из семейного рабства и разыскивает детей, вывезенных на Ближний восток мужьями-арабами без согласия матерей
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Происшествия , Олег Мельников , Сирия
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