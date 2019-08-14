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Альпинист из Иркутска погиб при спуске с пика Победы в Киргизии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Альпинист Сергей Войличенко из Иркутска погиб во время спуска с пика Победы — высочайшей точки Тянь-Шаня на границе Киргизии и Китая. Об этом в среду ТАСС сообщили в иркутской секции альпинизма.
"Несчастный случай произошел 12 августа во время спуска с пика Победы на высоте 6,4 тыс. метров. Место падения альпиниста находится ниже на 300 метров", — сказал собеседник агентства.
В среду альпинисты из группы, в которую входил Войличенко, попытаются подойти к месту его падения.
"Работу отряда затрудняет тяжелый рельеф, объективная лавиноопасность места падения и погода", — отмечается на сайте секции.
Пик Победы — один из самых северных 7-тысячников в мире. Его высота — 7439 метров. Восхождение на пик дает право на получение почетного в альпинизме звания "Снежный барс".
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Происшествия , Пожары , Иркутск , Кыргызстан , Китай
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