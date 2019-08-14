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Шедшее на камни судно с 50 пассажирами спасли на Оби 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
На реке Обь экипаж теплохода спас пассажирское судно, на большой скорости шедшее на камни, рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.
В СК сообщили, что инцидент произошел неподалеку от Барнаула. Теплоход, на борту которого находились 50 человек, потерял управление, но экипаж другого судна помог коллегам предотвратить крушение, передает РИА «Новости».
По данным местных СМИ, глубина на месте инцидента достигала 17 метров, на борту неисправного теплохода «Москва-78» находились в том числе женщины и дети. Спасла судно «Москва-207», которая помогла теплоходу пройти под мостом.
По факту инцидента СК начал проверку.
Напомним, в субботу севший на мель в Ростовской области сухогруз перекрыл движение судов на Дону.
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