Медведь съел мужчину на Камчатке

Истерзанные останки мужчины нашли в поселке Озерновский на юге Камчатки. Погибший приехал в поселок по служебным делам и вечером 13 августа ушел прогуляться на берег Охотского моря, где попал в лапы медведя.

Как сообщило издание «Камчатское время», погибшему мужчине 40 лет. 13 августа он принимал участие в монтаже вентиляционного оборудования на местном рыбном заводе. После окончания работы он сказал коллегам, что хочет прогуляться по прибрежной полосе, и ушел.

Мужчину нашли на следующее утро. По словам коллег, его останки были настолько истерзаны, что они с трудом его опознали.

После происшествия, пишет «Интерфакс», полиция начала проверку. В камчатском управлении МВД подтвердили, что на теле погибшего есть повреждения, характерные для нападения хищного зверя, вероятно, медведя.

С начала года на Камчатке в результате нападения медведей погибли три человека. В мае хищник убил рыбака в Усть-Большерецком районе, в июне — сотрудника золоторудного горно-металлургического комбината «Озерновский».

Камчатский медведь является самым крупным представителем бурых медведей в РФ. Его длина достигает 180-245 сантиметров, высота — 125-135 сантиметров. Некоторые хищники могут весить 600 килограммов. Популяция этих зверей на Камчатке превышает 20 тысяч особей.