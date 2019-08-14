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Медведь съел мужчину на Камчатке 

360tv.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Истерзанные останки мужчины нашли в поселке Озерновский на юге Камчатки. Погибший приехал в поселок по служебным делам и вечером 13 августа ушел прогуляться на берег Охотского моря, где попал в лапы медведя.
Как сообщило издание «Камчатское время», погибшему мужчине 40 лет. 13 августа он принимал участие в монтаже вентиляционного оборудования на местном рыбном заводе. После окончания работы он сказал коллегам, что хочет прогуляться по прибрежной полосе, и ушел.
Мужчину нашли на следующее утро. По словам коллег, его останки были настолько истерзаны, что они с трудом его опознали.
После происшествия, пишет «Интерфакс», полиция начала проверку. В камчатском управлении МВД подтвердили, что на теле погибшего есть повреждения, характерные для нападения хищного зверя, вероятно, медведя.
С начала года на Камчатке в результате нападения медведей погибли три человека. В мае хищник убил рыбака в Усть-Большерецком районе, в июне — сотрудника золоторудного горно-металлургического комбината «Озерновский».
Камчатский медведь является самым крупным представителем бурых медведей в РФ. Его длина достигает 180-245 сантиметров, высота — 125-135 сантиметров. Некоторые хищники могут весить 600 килограммов. Популяция этих зверей на Камчатке превышает 20 тысяч особей.
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Происшествия , МВД , Интерфакс
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