Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более двух десятков человек умерли от жары в Японии 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Японии за минувшую неделю от жары умерли 23 человека и ещё около 13 тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами. Об этом сообщило Главное пожарное управление страны.
Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, которая установилась на всей территории страны. В регионах температура воздуха доходит до 39 градусов Цельсия. Большинство пострадавших и умерших — пожилые люди. Они не включают кондиционеры в целях экономии, пишет РИА Новости.
Японцев власти призывает носить головные уборы, пить больше воды и не находиться под открытым солнцем.
Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины из-за охвативших страну пожаров. Глава кабмина 10 августа уехал в краткосрочный отпуск в Ханью на Крите, а затем собирался посетить Тинос.
News.ru: последние новости
Радиационный фон в момент ЧП в Северодвинске был повышен в 4 раза Эпштейн в течение нескольких часов до суицида оставался без присмотра Зритель умер в кинотеатре во время просмотра фильма Тарантино
Происшествия , В мире , Кириакос Мицотакис , РИА Новости , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне рискуют остаться без пенсий28
Возле Алма-Аты эвакуируют людей3
Раскрыты данные об истребителе НАТО и Шойгу14
В РФ потеряли предпенсионеров20
«Закроем для судов»: в Киеве хотят заблокировать Крым69
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
05:05
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата
Политика
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение