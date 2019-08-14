Более двух десятков человек умерли от жары в Японии

Японии за минувшую неделю от жары умерли 23 человека и ещё около 13 тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами. Об этом сообщило Главное пожарное управление страны.

Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, которая установилась на всей территории страны. В регионах температура воздуха доходит до 39 градусов Цельсия. Большинство пострадавших и умерших — пожилые люди. Они не включают кондиционеры в целях экономии, пишет РИА Новости.

Японцев власти призывает носить головные уборы, пить больше воды и не находиться под открытым солнцем.