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Улетевший зонт проткнул мальчика на пляже 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Albert Gea / Reuters
В американском штате Массачусетс в 13-летнего мальчика вонзился пляжный зонт. Об этом сообщает Inside Edition.
Зонт, поднятый в воздух порывом ветра, проткнул руку подростка, который шел по берегу моря. На помощь пострадавшему пришли люди, отдыхавшие на пляже.
«Когда я это увидел, то бросился к нему, — рассказывает один из очевидцев. — Подбегаю и вижу у него в руке что-то вроде дыры. Я начал говорить с ним, пока какая-то женщина накладывала ему жгут, а другие вызывали скорую».
Мальчика доставили в местную больницу и оказали ему первую помощь. Полученные им травмы не представляют угрозы для жизни.
В 2018 году сообщалось о гибели женщины, пронзенной зонтом во время прогулки по пляжу в ветреную погоду. Вскрытие показало, что при ударе пляжный зонт пробил ей грудные мышцы, сломал ребра и повредил левый желудочек сердца.
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