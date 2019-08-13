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СМИ: Boeing-777 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за потери детали при взлетe 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Самолет Boeing-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди, потеряв деталь при взлете. Об этом во вторник сообщает портал Airlive.
Рейс MU588 вылетел из Нью-Йорка 12 августа в 16:25 по местному времени (23:25 мск) и приземлился вновь в 19:25 того же дня (02:25 13 августа), однако о происшествии стало известно только сейчас. Согласно фотографии, сделанной одним из пассажиров, на крыле самолета не хватает интерцептора — специального механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления.
Отмечается, что на борту самолета в момент ЧП находились около 300 пассажиров. Boeing-777 совершил несколько кругов вокруг аэропорта для того, чтобы выработать топливо, после чего успешно приземлился.
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