«Она была уязвима»: в Малайзии найдено тело 15-летней ирландки

Малайзии обнаружили тело 15-летней ирландки Норы Куоирин, которая пропала без вести 10 дней назад. Школьница с нарушением в развитии мозга и психическим расстройством отдыхала на местном курорте вместе с родителями. 3 августа они уложили дочь спать, на утро обнаружили, что девушки нет, а окно в ее комнату открыто нараспашку. Полиция провела масштабную операцию по поиску Норы — ее тело было обнаружено без одежды в двух километрах от гостиницы, где проживала семья.

В Малайзии обнаружено тело 15-летней ирландки Норы Куоирин, пропавшей больше недели назад. Во вторник, 13 августа, местный житель наткнулся на труп девушки европейской внешности без одежды. Вскоре родители Куоирин опознали в ней свою дочь. Об этом сообщает малазийская газета Star.

Школьница, страдающая голопрозэнцефалией (нарушение развития мозга — «Газета.Ru») и неврологическим расстройством, в начале августа приехала вместе с родителями отдыхать на малазийский эко-курорт Дусун. Остановились они в гостинице, расположенной недалеко от города Серембан.

Однако в ночь на 4 августа девушка пропала. Утром родители обнаружили, что в комнате дочери было широко открыто окно. Они отправились на поиски Норы самостоятельно, однако все было безуспешно.

Тогда ирландцы обратились в местную полицию с заявлением о пропаже — была организована поисково-спасательная группа. Около 350 человек присоединились к поискам Норы в джунглях. Ее мать была убеждена, что девочку похитили. «Она никогда никуда не ходит сама. У нас нет оснований полагать, что она ушла и пропала», — заявила родственница порталу Star.

В связи с этим следователи обыскали все гостиницы, работающие на курорте. Они также поговорили с таксистом, который вез 15-летнюю девушку и ее семью из аэропорта Куала-Лумпур. Кроме того, правоохранители проверили, кто из осужденных ранее за педофилию и преступления против половой неприкосновенности находится в пределах места пропажи ирландки. Были опрошены по меньшей мере 30 местных жителей.

Для поиска Норы спасатели использовали беспилотники и вертолеты с функцией тепловизионного обследования. Они также воспроизводили в мегафон запись голоса ее матери. На седьмой день поисков начальник полиции Мохамад бен Мат Юсоф заявил: «Мы очень обеспокоены состоянием Норы и не знаем, как долго она сможет прожить без посторонней помощи. У нас нет никаких зацепок».

На девятый день поисков мать школьницы Меабх Куоирин объявила награду в 10 тыс. фунтов (740 тыс. рублей — «Газета.Ru») за информацию о местонахождении ее дочери. Данную сумму пожертвовала одна из ирландских компаний на условиях анонимности. К поискам вскоре присоединились местные шаманы.

Родители девушки, которые около 20 лет прожили в Лондоне, благодарили всех причастных к ее поискам. «Нора — наш первый ребенок. Она была уязвима со дня рождения. Она так важна для нас, наши сердца разрываются от боли», — заявила мать школьницы, не скрывая слез. Тогда она предположила, что ее дочери очень не хватает материнских объятий перед сном.

На следующий день после заявления матери было найдено тело девочки. Сначало его было трудно опознать — полиция предполагала, что это может быть кто-то из местных жителей, которые по традиции захороняются в неглубоких могилах. Однако позже родители школьницы подтвердили, что это их дочь.

Свои соболезнования семье Куоирин высказали британцы Кейт и Джерри Маккан. По данным таблоида The Sun, исчезновение Норы напомнило им историю о пропаже их трехлетней дочери Мэдди, которая случилась еще 12 лет назад. Тогда, 3 мая 2007 года, девочка пропала из номера отеля в Португалии, где она отдыхала вместе с родителями, братом и сестрой.

Найти Мэдди не удалось до сих пор. В ее похищении подозревали многих местных жителей, однако их причастность к преступлению не подтвердилась. Тогда следствие решило, что к пропаже причастны сами родители девочки. На протяжении года они были в статусе подозреваемых. Однако вскоре расследование и вовсе закрыли, так как правоохранители не смогли найти улик против супругов. В итоге Джерри и Кейт начали собственное расследование, однако и оно не дало результатов.