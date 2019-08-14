Количество пострадавших в Каменке увеличилось до 40

Число пострадавших от взрывов в селе Каменка Ачинском района Красноярского возросло до 40 человек. Ранее сообщалось, что медицинская помощь понадобилась 32 местным жителям.

«По данным утренней сводки — общее количество пострадавших от ЧС — 40 человек, 15 — во время первых взрывов, то есть 14 пострадавших и один погибший, и 25 — во второй раз», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе регионального минздрава.

Собеседник агентства отметил, в стационарах Ачинска и Красноярска остаются восемь человек. Они обратились за помощью сразу после взрывов. Еще 31 человеку помощь оказывалась амбулаторно.

Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Каменке произошли 5 августа. Тогда погиб один человек. Пламя удалось потушить на следующий день. Однако на этой же неделе, 9 августа, на военном складе в Ачинском районе опять прогремели взрывы. Возникший после них пожар удалось ликвидировать.

В первый раз в радиусе 20 километров от опасной зоны эвакуировали более 16 тысяч человек. Во второй раз из Каменки вывели более 1,2 тысячи местных жителей.