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Количество пострадавших в Каменке увеличилось до 40 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число пострадавших от взрывов в селе Каменка Ачинском района Красноярского возросло до 40 человек. Ранее сообщалось, что медицинская помощь понадобилась 32 местным жителям.
«По данным утренней сводки — общее количество пострадавших от ЧС — 40 человек, 15 — во время первых взрывов, то есть 14 пострадавших и один погибший, и 25 — во второй раз», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе регионального минздрава.
Собеседник агентства отметил, в стационарах Ачинска и Красноярска остаются восемь человек. Они обратились за помощью сразу после взрывов. Еще 31 человеку помощь оказывалась амбулаторно.
Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Каменке произошли 5 августа. Тогда погиб один человек. Пламя удалось потушить на следующий день. Однако на этой же неделе, 9 августа, на военном складе в Ачинском районе опять прогремели взрывы. Возникший после них пожар удалось ликвидировать.
В первый раз в радиусе 20 километров от опасной зоны эвакуировали более 16 тысяч человек. Во второй раз из Каменки вывели более 1,2 тысячи местных жителей.
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Происшествия , Минздрав РФ , Интерфакс
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