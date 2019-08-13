Очередной дефект: почему у правительства ФРГ ломаются самолеты

В одном из правительственных самолетов Германии снова обнаружена поломка. Глава МИД ФРГ Хайко Маас уже в четвертый раз за год вынужден изменить свои планы из-за технических неисправностей воздушного судна. С конца 2018 года члены правительства Германии прерывали свои визиты из-за поломок лайнеров уже около десяти раз. Участившиеся инциденты заставили власти волноваться о кибератаках или саботаже.

Нью-Йорк. Один из правительственных самолетов Германии вновь дал сбой. На этот раз поломка нарушила планы главы МИД ФРГ Хайко Мааса. 12 августа политик не смог вовремя вылететь на заседание Совета Безопасности ООН

«Борт A321 был заменен в Берлине на другой самолет из-за дефекта вентиляционного клапана, расположенного на крыле», — сообщили ВВС Германии на своей официальной странице в твиттере.

Из-за этого инцидента Маасу пришлось вылететь с опозданием в полчаса. Вскоре самолет приземлился в Исландии для дозаправки, однако в аэропорту снова возникли проблемы, в результате чего германская делегация покинула борт и отправилась ждать вылет в терминале.

Ситуация с правительственными самолетами в Германии настораживает. Так, например, за 2019 год глава МИД ФРГ уже в четвертый раз сталкивается с поломкой самолета.

В мае политик опоздал с визитом в Софию из-за возникших проблем с вспомогательной турбиной. Месяцем ранее, когда борт главы МИДа уже приземлялся в Нью-Йорке, у самолета сломалось шасси. А в феврале Хайко Маасу пришлось задержаться в Мали на сутки, так как лайнер, на котором он должен был вылететь, оказался неисправен.

С подобными ситуациями приходилось сталкиваться и другим членам правительства Германии. В октябре прошлого года министр финансов Олаф Шольц застрял в Индонезии из-за того, что крысы погрызли электронные провода в самолете Airbus A340 « Конрад Аденауэр ».

В июне 2018-го этот же лайнер подвел президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера : тогда ему пришлось отложить поездку в Белоруссию из-за проблем в гидравлической системе лайнера. К слову, самолет «Конрад Аденауэр» назван в часть первого канцлера ФРГ.

В январе президент Германии из-за поломки правительственного самолета не смог вовремя вернуться в Берлин из Эфиопии. На борту обнаружили «проблему с нагнетаемым воздухом». Пока работники аэропорта пытались устранить найденную поломку, немецкая делегация ждала в местном отеле.

Проблемы возникали и с бортом Global 5000. В январе министр по вопросам экономического сотрудничества Германии Герд Мюллер не смог вылететь из Малави в Замбию — в одном из двигателей самолета отказал клапан. На ремонт ушло два дня — пришлось ждать, пока приедут техники из международного аэропорта Кельна, а также привезут необходимые для устранения неполадок запчасти. В Замбию министр отправился на рейсовом самолете, поскольку не мог прервать турне по африканским странам: министр планировал посетить там медное месторождение и небольшую солнечную электростанцию.

Всего с конца 2018 года уже около десяти раз члены правительства Германии вынуждены были поменять свои планы из-за технических неисправностей их самолетов. Подобные инциденты не обошли стороной и канцлера Германии Ангелу Меркель

Когда канцлер уже вылетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе, в ее самолете «Конрад Аденауэр» обнаружились технические неисправности. Правительственный лайнер развернулся над Нидерландами и совершил посадку в Кельне.

Меркель планировала воспользоваться резервным самолетом, однако, это не удалось сделать из-за расписания других правительственных лайнеров. В итоге канцлер отправилась в Аргентину рейсовым самолетом из Мадрида. В результате Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц опоздали на саммит и пропустили первый его день.

Немецкие СМИ сообщали, что следствие рассматривает и криминальную версию поломки самолета. Однако позже представитель министерства обороны Германии Йенс Флосдорфф заявил, что проблема была в распределительной коробке — из-за ее поломки была нарушена радиосвязь и повредился аварийный источник питания.

Сама Ангела Меркель тогда заявила, что инцидент не говорит о системной проблеме в правительственном воздушном флоте Германии.

«Единичный случай не должен заставлять нас менять всю систему», — сказала канцлер.

В мае в самолет канцлера врезался автомобиль. В момент аварии за рулем машины марки Renault Trafic никого не было, в то время как в самолете находились три человека — никто из них не пострадал.

В результате инцидента был поврежден фюзеляж самолета, а канцлеру пришлось возвращаться в Берлин на военном борту. Причина, из-за которой произошла авария пока не названа. Однако немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что перед инцидентом канцлер находилась в автомобиле вместе с женщиной-водителем.

Источники издания предположили, что женщина переволновалась из-за присутствия Ангелы Меркель и просто забыла поставить машину на ручной тормоз.

Несмотря на то, что в ноябре канцлер достаточно терпеливо отреагировала на поломку самолета, в июне немецкие издания сообщили о недовольстве правительства в связи с участившимися инцидентами. По информации Rheinische Post,

власти Германии считают, что столь частые поломки правительственных самолетов могут быть связаны с саботажем или кибератаками. При этом в компании Lufthansa Technik, которая обслуживает самолеты, заверили членов правительства, что все инциденты произошли сугубо по техническим причинам.

В апреле пресс-служба министерства обороны ФРГ сообщила о покупке трех новых самолетов А350-900 для правительственных рейсов. Приобретение этих лайнеров обойдется ведомству в 1,2 млрд евро.

«Свершилось: сегодня парламент одобрил закупку трех новеньких самолетов типа A350-900 с VIP-кабинами. Теперь предстоит заключить договор покупки», — сообщило ведомство в своем твиттере.

Первый лайнер А350-900 должен поступить в состав ВВС ФРГ уже в середине 2020 года, а два других — в 2022 году.

В распоряжении правительства ФРГ находится пять самолетов Airbus A310, два Airbus A340, Airbus A321, четыре Bombardier Global 5000 и три вертолета. Поломки происходили с каждым из этих самолетов, хотя бы один раз.