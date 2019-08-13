Подруга подозреваемого в убийстве блогерши заявила о еще одной жертве

Знакомая Максима Гареева , подозреваемого в убийстве блогера Екатерины Караглановой, заявила, что он и раньше убивал девушек.

Как сообщает «Московский комсомолец», такое заявление Гюльжан Сулейманова сделала в эфире программы «На самом деле».

По ее словам, ранее Гареев признавался ей в двух убийствах. Одной из жертв было 16 лет, по его словам, он выколол ей глаза.

Реакция следственных органов на заявление Сулеймановой пока неизвестна.

В июле Максима Гареева задержали по подозрению в убийстве блогера Екатерины Карагановой. На допросе он признался в содеянном, заявив, что убил ее, не выдержав «усмешек над физиологией», «принижения сексуального достоинства и финансовых возможностей».