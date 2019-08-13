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Подруга подозреваемого в убийстве блогерши заявила о еще одной жертве 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: соцсети
Знакомая Максима Гареева, подозреваемого в убийстве блогера Екатерины Караглановой, заявила, что он и раньше убивал девушек.
Как сообщает «Московский комсомолец», такое заявление Гюльжан Сулейманова сделала в эфире программы «На самом деле».
По ее словам, ранее Гареев признавался ей в двух убийствах. Одной из жертв было 16 лет, по его словам, он выколол ей глаза.
Реакция следственных органов на заявление Сулеймановой пока неизвестна.
В июле Максима Гареева задержали по подозрению в убийстве блогера Екатерины Карагановой. На допросе он признался в содеянном, заявив, что убил ее, не выдержав «усмешек над физиологией», «принижения сексуального достоинства и финансовых возможностей».
Происшествия , Максим Гареев
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