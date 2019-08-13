Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Волгоградской области умер от крымской лихорадки 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Житель Волгоградской области скончался от крымской геморрагической лихорадки, всего за сезон зафиксировано семь случаев заболевания, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
По информации ведомства, в этом году в медучреждения Волгоградской области обратилось более 2,2 тысячи человек после укусов клещей, около 500 клещей исследованы, в шести из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Также зафиксированы случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой.
"Зарегистрировано семь случаев заболевания крымской геморрагической (лихорадкой — ред.), в том числе один случай закончился летальным исходом", — говорится в сообщении ведомства.
Последние новости
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья Россиянка пыталась пересечь границу с Китаем в кроссовках, полных золота
Происшествия , Роспотребнадзор , Волгоградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу209
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса14
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов119
Москвичей возмутила скандальная звезда в соцрекламе1
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках76
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
02:44
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов
Армия В мире
00:57
Крымский мост побил новый рекорд
Общество
00:06
ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров
Происшествия
01:27
ЧП в Северодвинске: Кремль прокомментировал данные о радиации
Политика
00:29
Назван вероятный новый посол США в России
В мире Политика
01:02
Московский показ фильма Тарантино закончился трагедией
Происшествия Другое
01:50
В России ответили США по Крыму
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение