Житель Волгоградской области умер от крымской лихорадки

Житель Волгоградской области скончался от крымской геморрагической лихорадки, всего за сезон зафиксировано семь случаев заболевания, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

По информации ведомства, в этом году в медучреждения Волгоградской области обратилось более 2,2 тысячи человек после укусов клещей, около 500 клещей исследованы, в шести из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Также зафиксированы случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой.