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СМИ: в Японии число пострадавших в результате тайфуна превысило 20 человек 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
По меньшей 21 житель японских островов Сикоку, Кюсю, а также западной части Хонсю пострадал в результате тайфуна "Кроса", который достиг побережья Японии днем в четверг. Об этом сообщил телеканал NHK.
Основной удар стихии, по прогнозам метеорологов, придется на префектуру Хиросима. Местные власти призывают население не выходить на улицу без надобности и следить за сообщениями об эвакуации. На данный момент подобные рекомендации переместиться в эвакуационные центры получили не менее 580 тысяч человек в Хиросиме и соседних районах.
Из-за тайфуна в Японии серьезно нарушено транспортное сообщение. К настоящему времени авиакомпании отменили более 760 внутренних рейсов. Скоростные экспрессы "синкансэн" ходят с увеличенными интервалами, а движение обычных поездов на ряде направлений в западных регионах страны отменено. Кроме того, перекрыты некоторые участки скоростных магистралей, где существует угроза схода оползней из-за обильных осадков.
Сейчас скорость ветра в пределах тропического шторма составляет порядка 35 метров в секунду. Как ожидается, в течение дня на западе Японии в ряде префектур может выпасть до 800 мм осадков. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По прогнозам, в течение суток он должен выйти в Японское море, после чего продолжит движение в сторону северного острова Хоккайдо.
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Происшествия , Азия , Погода , Япония
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