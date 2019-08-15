СМИ: в Японии число пострадавших в результате тайфуна превысило 20 человек

По меньшей 21 житель японских островов Сикоку, Кюсю, а также западной части Хонсю пострадал в результате тайфуна "Кроса", который достиг побережья Японии днем в четверг. Об этом сообщил телеканал NHK.

Основной удар стихии, по прогнозам метеорологов, придется на префектуру Хиросима. Местные власти призывают население не выходить на улицу без надобности и следить за сообщениями об эвакуации. На данный момент подобные рекомендации переместиться в эвакуационные центры получили не менее 580 тысяч человек в Хиросиме и соседних районах.

Из-за тайфуна в Японии серьезно нарушено транспортное сообщение. К настоящему времени авиакомпании отменили более 760 внутренних рейсов. Скоростные экспрессы "синкансэн" ходят с увеличенными интервалами, а движение обычных поездов на ряде направлений в западных регионах страны отменено. Кроме того, перекрыты некоторые участки скоростных магистралей, где существует угроза схода оползней из-за обильных осадков.

Сейчас скорость ветра в пределах тропического шторма составляет порядка 35 метров в секунду. Как ожидается, в течение дня на западе Японии в ряде префектур может выпасть до 800 мм осадков. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По прогнозам, в течение суток он должен выйти в Японское море, после чего продолжит движение в сторону северного острова Хоккайдо.